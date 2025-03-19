Экономист Гогаладзе заявила о росте интереса зарубежных инвесторов

Ранее «Известия» сообщили, что помимо геополитики на укрепление рубля повлияли рост объема продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. Кроме того, в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.