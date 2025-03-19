Экономист Гогаладзе заявила о росте интереса зарубежных инвесторов

Интерес иностранных инвесторов к отечественному рынку возрастает, в том числе, из-за позитивных ожидание от предстоящих переговоров между президентами России и США. На этом фоне отечественная валюта будет продолжать укрепляться, таким прогнозом поделилась в беседе с корреспондентом «РИАМО» экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
— Инвесторы, в том числе и зарубежные, проявляют повышенный интерес к российским финансовым инструментам, включая государственные облигации, что усиливает спрос на рубль. Рубль вполне может продолжить свое укрепление, все будет зависеть от того, до чего договорятся президенты, — цитирует издание эксперта.
Ранее «Известия» сообщили, что помимо геополитики на укрепление рубля повлияли рост объема продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. Кроме того, в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.
Тем временем, Владимир Путин поручил правительству обновить список ушедших из России зарубежных компаний и разработать процедуру их возвращения. При этом, иностранные бренды не получат никаких привилегий, а власти будут действовать исключительно в интересах отечественного бизнеса, передает RT.