В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Работа над списками приглашенных на парад 9 мая в Москве ведется, приглашения только рассылаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о том, планируется ли пригласить представителей США.