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В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая

МИД: работа над списками приглашенных на 9 Мая ведется, приглашения готовятся.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Работа над списками приглашенных на парад 9 мая в Москве ведется, приглашения только рассылаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о том, планируется ли пригласить представителей США.

«Сейчас идет работа над списком приглашенных, это компетенция администрации президента, но я могу сказать, что работа по составлению этих списков ведется… Приглашения только сейчас готовятся», — сказала Захарова.