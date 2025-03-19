Середина недели в Приморье принесет потепление

По данным синоптиков, сегодня на погоду в регионе продолжит влиять гребень антициклона, однако его ядро сместится на акваторию Желтого моря. В нижней тропосфере северные потоки сменят западные, и придет волна тепла. Все это приведет к повышению температуры воздуха у поверхности земли. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+8 °С.