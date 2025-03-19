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Середина недели в Приморье принесет потепление

В среду, 19 марта, в Приморье ожидается потепление. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 43% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: ДЕЙТА

По данным синоптиков, сегодня на погоду в регионе продолжит влиять гребень антициклона, однако его ядро сместится на акваторию Желтого моря. В нижней тропосфере северные потоки сменят западные, и придет волна тепла. Все это приведет к повышению температуры воздуха у поверхности земли. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+8 °С.

В дальневосточной столице, Владивостоке, ожидается переменная облачность, но обойдется без осадков. При этом задует юго-западный ветер, а воздух прогреется до +3…+6 °С.