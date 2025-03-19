Алешкин: комик Останин смягчит наказание, пожертвовав деньги на нужды СВО

Стендап-комик Артемий Останин может смягчить себе наказание за свою шутку об оставшемся без ног участнике специальной военной операции если пожертвует деньги на поддержку СВО через благотворительные фонды. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил адвокат Андрей Алешкин.
«Во-первых, человек должен осознавать, что он совершил. Признает свою вину и раскаивается в содеянном. Во-вторых, заглаживание вреда. Это может быть взнос в благотворительную организацию, которая связана с СВО. Это могут засчитать в качестве смягчающего обстоятельства, поскольку благотворительная деятельность относится к иным способам возмещения вреда. Также должны быть положительные характеристики», — сказал собеседник издания.
При этом Алешкин отметил, что в процессе расследования могут вскрыться еще нарушения со стороны Останина.
«Если он выступал на концертах и еще официально где-то трудоустроен, то это одна история. Сейчас вопрос встанет, как он получал зарплату, уплатил ли налоги. Вообще вопрос может усугубляться параллельно тому, что человек будет предоставлять в следственные органы. Род занятий, чем занимался, как платил налоги и прочее. Он может иметь ту квалификацию, которая есть сегодня, но я не исключаю, что его проверят на уплату налогов и всего остального», — добавил адвокат.
Алешкин также говорил, что Останину грозит до шести лет лишения свободы за его шутку об оставшемся без ног участнике СВО.
Ранее сообщалось, что Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении Останина по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Комик был задержан при попытке покинуть Россию. По версии следствия, не позднее 15 марта подозреваемый в ходе публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.
Также стало известно, что Останин во время допроса извинился за свою шутку об оставшемся без ног бойце СВО.