Алешкин: комик Останин смягчит наказание, пожертвовав деньги на нужды СВО

«Если он выступал на концертах и еще официально где-то трудоустроен, то это одна история. Сейчас вопрос встанет, как он получал зарплату, уплатил ли налоги. Вообще вопрос может усугубляться параллельно тому, что человек будет предоставлять в следственные органы. Род занятий, чем занимался, как платил налоги и прочее. Он может иметь ту квалификацию, которая есть сегодня, но я не исключаю, что его проверят на уплату налогов и всего остального», — добавил адвокат.