Названы продукты, провоцирующие мигрень

Приступы мигрени, которые характеризуются, в том числе, сильнейшей головной болью, могут испытывать не только взрослые, но и дети. Провокаторами мигрени иногда выступают продукты питания, например, чай или сыр, об этом заявил в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-невролог Игорь Мальцев.
— Провоцировать головную боль могут кофеиносодержащие напитки — чай, кофе, кола. А также выдержанные сыры (чеддер, бри, пармезан, фета), переработанное мясо (ветчина, сосиски, колбасы). Последние содержат оксид азота, расширяющий сосуды, что может вызвать приступ мигрени, — цитирует издание слова медика.
Доктор также призвал избегать пациентов, страдающих мигренями, избегать маринованных продуктов и соленостей.
Ранее 360.ru сообщил, что приступы мигрени могут сопровождаться спутанностью сознания, тошнотой и светобоязнью. При таком недуге любые внешние раздражители могут только усиливать боль, которая иногда продолжается несколько суток.
Свидетельствовать о приступе мигрени могут также ощущение тумана и головокружение. Нередко мигрень провоцирует нарушение работы органов чувств — это может быть нарушение зрения или появление странных запахов, передает телеканал «Царьград».