Названы продукты, провоцирующие мигрень

Приступы мигрени, которые характеризуются, в том числе, сильнейшей головной болью, могут испытывать не только взрослые, но и дети. Провокаторами мигрени иногда выступают продукты питания, например, чай или сыр, об этом заявил в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-невролог Игорь Мальцев.