«Элемент Восточного щита»: Польша намерена оградиться от Беларуси и России

Польские представители уже не удивляют. Они, по обыкновению, боятся своих же выдумок. По словам заместителя министра обороны Польши Павла Бейды, страна оградится от России и Беларуси, транслирует радиостанция RMF FM.
Власти хотят установить противопехотные мины на линии укреплений «Восточный щит». Их будет до миллиона. Мины произведут в Польше. Никаких иных подробностей Павел Бейда не сообщил.
«Противопехотные мины будут одним из элементов “Восточного щита”», — сказал замглавы Минобороны Польши.
Ранее государство объявило о планах отказаться от Оттавской конвенции. Ее положение запрещает использование противопехотных мин. Вскоре страны Балтии и Польша могут отвергнуть документ. Они объяснили это решение желанием безопасности.