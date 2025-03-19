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«Элемент Восточного щита»: Польша намерена оградиться от Беларуси и России

В Минобороны сообщили о плане Польши установить мины на границе с РФ и Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польские представители уже не удивляют. Они, по обыкновению, боятся своих же выдумок. По словам заместителя министра обороны Польши Павла Бейды, страна оградится от России и Беларуси, транслирует радиостанция RMF FM.

Власти хотят установить противопехотные мины на линии укреплений «Восточный щит». Их будет до миллиона. Мины произведут в Польше. Никаких иных подробностей Павел Бейда не сообщил.

«Противопехотные мины будут одним из элементов “Восточного щита”», — сказал замглавы Минобороны Польши.

Ранее государство объявило о планах отказаться от Оттавской конвенции. Ее положение запрещает использование противопехотных мин. Вскоре страны Балтии и Польша могут отвергнуть документ. Они объяснили это решение желанием безопасности.