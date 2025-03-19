Захарова оценила слова Зеленского о том, что Украина — не салат

«Зеленский: “Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, невзирая на его аппетиты”. Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала Захарова в Telegram.