Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание Зеленского о том, что «Украина — не салат».
Она отметила, что на этот раз Зеленский не солгал.
«Зеленский: “Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, невзирая на его аппетиты”. Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала Захарова в Telegram.
Ранее военный эксперт Майкл Кларк выразил мнение, что Украина находилась «в меню», Киев не участвовал в переговорах между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.
Напомним, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился свыше двух часов. В ходе беседы Трамп предложил идею взаимного 30-дневного отказа от ударов по объектам энергетики. Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с данной инициативой.