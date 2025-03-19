Депутат предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

«У этого предложения есть другая однозначно положительная сторона. Это повышение продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек. Питомцы спасают их от самой страшной трагедии, которая приходит вместе с возрастом — от того самого одиночества, для борьбы с которым хотели запустить целый федеральный проект. Во многом именно домашние животные, а не условно бесплатная медицина и социальные службы, облегчают и продлевают старикам жизнь. Положительное влияние кошек и собак на здоровье, в первую очередь эмоциональное и психологическое, многократно доказано. Многие бабушки и дедушки держатся только ради своих питомцев, которые становятся смыслом их существования. Но прокормить такого компаньона пенсионерам сложно», — заключил Кошелев.