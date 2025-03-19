Названы самые популярные туристические направления в мае 2025 года

Ранее RT сообщил, что вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян спрогнозировал рост спроса на поездки в Тунис, в том числе, за счет снижения цен на этом направлении примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. По его словам, на этом направлении ожидается прирост в 500%.