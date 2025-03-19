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Названы самые популярные туристические направления в мае 2025 года

Турэксперт Юртаев: россияне планируют поехать в Турцию в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Длинные майские выходные не за горами, россияне, которые намерены отправиться на каникулы в путешествие, уже активно скупают туры за рубеж. О самых популярных направлениях в мае 2025 года, рассказал в беседе с изданием «РИАМО» специалист в сфере туризма Илья Юртаев.

— Самые популярные направления майского отдыха — это Турция, ОАЭ и Египет. На Турцию приходится около 44% от всех продаж на май. На ОАЭ и Египет — около 11% от всех проданных туров, — приводит издание слова эксперта.

Уточняется, что спросом в эти дни пользуются также туры внутри России и и путешествия в Таиланд — на них, по словам специалиста, приходится еще примерно по 7% от всех продаж.

Ранее RT сообщил, что вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян спрогнозировал рост спроса на поездки в Тунис, в том числе, за счет снижения цен на этом направлении примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. По его словам, на этом направлении ожидается прирост в 500%.

Тем временем, российские путешественники стали чаще бронировать отели, санатории и дома отдыха в России. Лидерами по числу бронирований стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, передает 360.ru.