Питомцы могут стать иждивенцами: в ГД предложили выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

Пенсионерам могут начать выплачивать пособие по уходу за домашними животными. С таким предложением выступил депутат Госдумы Владимир Кошелев, транслирует РИА Новости.
По его мнению, питомцев можно квалифицировать как иждивенцев. Тогда пенсионеры будут получать больше средств на содержание животных. По словам Владимира Кошелева, пожилые люди с радостью станут заботиться о любимце, если будут знать, как его прокормить. Он также считает, что инициатива позволит частично решить проблему бездомных животных.
По подсчетам депутата, содержание питомца обходится в 10−20 тысяч рублей. Это равняется минимальному размеру пенсии.
Депутаты также предложили отменить ограничения на число иждивенцев. Такое решение позволит повысить уровень материального обеспечения многодетных семей.