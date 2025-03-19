Питомцы могут стать иждивенцами: в ГД предложили выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

По его мнению, питомцев можно квалифицировать как иждивенцев. Тогда пенсионеры будут получать больше средств на содержание животных. По словам Владимира Кошелева, пожилые люди с радостью станут заботиться о любимце, если будут знать, как его прокормить. Он также считает, что инициатива позволит частично решить проблему бездомных животных.