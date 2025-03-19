От хронической усталости до эпилепсии: невролог объяснила, чем опасны травмы головы

Даже незначительные травмы головы вполне вероятно обернутся серьезными последствиями, если не обратиться вовремя к врачу. Пациент может забыть, что случайно ударился в быту, а через несколько месяцев получит неожиданное неприятное развитие травмы, об этом предупредила в разговоре с «РИАМО» врач-невролог Галина Чудинская.
— Сотрясение головного мозга может быть относительно легким, но привести к долгосрочным проблемам. У пациентов могут развиться хроническая усталость, бессонница, проблемы с памятью, изменениями в эмоциональном фоне, а в некоторых случаях — эпилепсия, — сообщила медик.
Доктор добавила, что иногда пациенты становятся агрессивными или, наоборот, апатичными, испытывать нарушения зрения, головокружения. Чтобы не допускать подобных проблем, важно, в случае получения травмы, немедленно обращаться за медицинской помощью — особенно это касается пожилых людей и детей, которые особенно уязвимы.
По данным «Москвы 24», сотрясение мозга — одна из самых частых травм в холодное время года. Такие травмы также приводят к судорогам, головным болям и даже депрессии.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что память может портиться и из-за стрессовых ситуаций, депрессии и тревоги. Это, в свою очередь, влияет на скорость мышления: люди начинают гораздо медленнее соображать и чаще ошибаться.