От хронической усталости до эпилепсии: невролог объяснила, чем опасны травмы головы

Даже незначительные травмы головы вполне вероятно обернутся серьезными последствиями, если не обратиться вовремя к врачу. Пациент может забыть, что случайно ударился в быту, а через несколько месяцев получит неожиданное неприятное развитие травмы, об этом предупредила в разговоре с «РИАМО» врач-невролог Галина Чудинская.