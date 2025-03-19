В Белоруссии силовики подарили мясорубку комику Останину перед передачей РФ

15 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Останина за разжигание ненависти. Это решение было принято после того, как в социальных сетях появились сообщения о том, что во время своего выступления в Москве артист сделал негативные и оскорбительные замечания по отношению к участнику специальной военной операции. Позже в ведомстве кадры допроса комика. Стендапер заявил, что не хотел никого оскорбить и не пытался никого призывать к вражде.