В ГД предложили выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

«Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — процитировало Кошелев РИА Новости. По мнению депутата, многие пожилые люди охотно примут на себя заботу о животных, если будут уверены в получении финансовой поддержки для их содержания.