NASA: экипаж Crew-9 с космонавтом Горбуновым приводнился у берегов Флориды

Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, в состав которого вошел российский космонавт Александр Горбунов, успешно совершил посадку в водах у побережья штата Флорида. Информацию об этом передает трансляция NASA.
Спуск на воду произошел в 17:57 по времени Восточного побережья США (00:57 мск) после того, как корабль покинул орбиту и вошел в атмосферу Земли.
Уточняется, что на Землю вернулись Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года. Среди членов экипажа также были Сунита Уильямс и Бутч Уилмор — участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался техническими проблемами. Их возвращение на Starliner сочли рискованным, и в NASA решили доставить их обратно на Crew Dragon. Для этого старт миссии Crew-9 был перенесен, а состав экипажа уменьшен.
Ранее космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым стартовал к МКС. Запуск прошел 15 марта в 02:04 по мск.