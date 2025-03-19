Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA: экипаж Crew-9 с космонавтом Горбуновым приводнился у берегов Флориды

Американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился.

Источник: Комсомольская правда

Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, в состав которого вошел российский космонавт Александр Горбунов, успешно совершил посадку в водах у побережья штата Флорида. Информацию об этом передает трансляция NASA.

Спуск на воду произошел в 17:57 по времени Восточного побережья США (00:57 мск) после того, как корабль покинул орбиту и вошел в атмосферу Земли.

Уточняется, что на Землю вернулись Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года. Среди членов экипажа также были Сунита Уильямс и Бутч Уилмор — участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался техническими проблемами. Их возвращение на Starliner сочли рискованным, и в NASA решили доставить их обратно на Crew Dragon. Для этого старт миссии Crew-9 был перенесен, а состав экипажа уменьшен.

Ранее космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым стартовал к МКС. Запуск прошел 15 марта в 02:04 по мск.