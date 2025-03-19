NASA: экипаж Crew-9 с космонавтом Горбуновым приводнился у берегов Флориды

Уточняется, что на Землю вернулись Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года. Среди членов экипажа также были Сунита Уильямс и Бутч Уилмор — участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался техническими проблемами. Их возвращение на Starliner сочли рискованным, и в NASA решили доставить их обратно на Crew Dragon. Для этого старт миссии Crew-9 был перенесен, а состав экипажа уменьшен.