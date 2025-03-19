Число банкротств в России может сократиться на четверть в 2025 году

Число банкротств физических лиц существенно уменьшится в РФ в текущем году, это связано с ростом ключевой ставки со стороны Центробанка и невозможностью россиян брать кредиты. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил аналитик Олег Калманович.
— Из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России, снижения объема выдач кредитов и ужесточения законодательства в сфере банкротства физлиц, динамика роста таких дел сократится на 15−25%, — считает эксперт.
Специалист отметил, что, при этом, размер просрочки по потребительским кредитам не снижается, напротив, долг россиян вырос в полтора раза и достиг 150 млрд рублей. Просрочка по ипотечным кредитам, по его словам, также увеличилась.
19 марта на пленарном заседании Госдума рассмотрит проект о внесудебном банкротстве для участников СВО, которая предполагает защиту от долгов, если сумма не превышает 1 млн рублей, передает телеканал «Царьград».
Ранее Life.ru сообщил, что в России действует также процедура внесудебного банкротства — она позволяет без суда признать гражданина банкротом, если общая сумма его долга составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей. С 2020 года власти списали по этой процедуре задолженности с 20 тысяч пенсионеров и 4 тысяч семей с детьми.