Число банкротств в России может сократиться на четверть в 2025 году

Ранее Life.ru сообщил, что в России действует также процедура внесудебного банкротства — она позволяет без суда признать гражданина банкротом, если общая сумма его долга составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей. С 2020 года власти списали по этой процедуре задолженности с 20 тысяч пенсионеров и 4 тысяч семей с детьми.