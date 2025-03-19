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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 марта 2025

До +9 градусов потеплеет в Иркутске 19 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 19 марта 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью температура опустится до −5…-7. Ветер западный, северо-западный 3−8 м/с.

Погода в Иркутске 19 марта 2025.

— Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западной четверти 4−9 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

После захода солнца в Приангарье ожидается −5…-10, при увеличении облачности 0…+5, а днем столбик термометра поднимется до +4…+9, местами до +14. Вот что обещает погода в Иркутске 19 марта 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске четырех нелегальных мигрантов выдворили из России.