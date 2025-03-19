Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 марта 2025

Погода в Иркутске 19 марта 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью температура опустится до −5…-7. Ветер западный, северо-западный 3−8 м/с.
Погода в Иркутске 19 марта 2025.
— Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западной четверти 4−9 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
После захода солнца в Приангарье ожидается −5…-10, при увеличении облачности 0…+5, а днем столбик термометра поднимется до +4…+9, местами до +14. Вот что обещает погода в Иркутске 19 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске четырех нелегальных мигрантов выдворили из России.