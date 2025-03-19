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Ужасающая находка: вот что обнаружили туристы на пляжах Майорки

DM: Оторванную человеческую ногу выбросило на пляж Майорки.

Источник: Комсомольская правда

На Майорке туристы обнаружили ужасающую находку, которая заставляет волосы встать дыбом. Недалеко от ночного клуба на пляже Кан-Пастилье отдыхающие увидели отрубленную человеческую ногу, пишет Daily Mail.

Свидетели кинулись в полицию, но, по прибытии на место, части человеческого тела на песке не оказалось. К работе были привлечены дайверы, которые и обнаружили ногу, большеберцовую и малоберцовую кость в воде недалеко от берега. В настоящее время специалисты устанавливают, кому они принадлежали. Предположительно, это мужские кости.

Это уже десятый случай нахождения разлагающихся частей или целых тел на пляже Кан-Пастиллы и около него. К примеру, в минувшую пятницу туристы обнаружили женское тело. Ее останки не опознаны и причина смерти пока не установлена.

К работе были привлечены дайверы, которые и обнаружили ногу, большеберцовую и малоберцовую кость в воде недалеко от берега.

Еще два тела обнаружены в мальорканских городах Кала Ратхада и Кала Дейя, одно — на побережье необитаемого скалистого острова, а еще четыре трупа — на Форментере.

По данным испанской полиции, предположительно, все погибшие являются мигрантами, которые планировали незаконно въехать в Европу на небольшой лодке или даже плоте из Алжира.

Как KP.RU писал ранее, лодка с 84 мигрантами села на мель около Па-де-Кале в проливе Ла-Манш, Франции. Пограничникам удалось их спасти.