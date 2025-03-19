Ужасающая находка: вот что обнаружили туристы на пляжах Майорки

Свидетели кинулись в полицию, но, по прибытии на место, части человеческого тела на песке не оказалось. К работе были привлечены дайверы, которые и обнаружили ногу, большеберцовую и малоберцовую кость в воде недалеко от берега. В настоящее время специалисты устанавливают, кому они принадлежали. Предположительно, это мужские кости.