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Диетолог Круглова объяснила, какие продукты вызывают отечность

К таким продуктам относятся соленые продукты, а также мясо, птица, рыба и морепродукты, содержащие натрий в естественном виде.

Источник: Аргументы и факты

Высокое содержание натрия в продуктах способствует задержке жидкости в организме, что может привести к отекам. Об этом в комментарии aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

К таким продуктам относятся соленые продукты, а также мясо, птица, рыба и морепродукты, содержащие натрий в естественном виде.

«С другой стороны, для предотвращения отеков важно употреблять продукты, содержащие калий, который нормализует водно-электролитный баланс. К таким продуктам относятся овощи и фрукты», — добавила Круглова.

Также диетолог подчеркнула важность достаточного потребления жидкости, предпочтительно в виде напитков без кофеина и сахара, таких как вода или вода с добавлением небольшого количества фруктового сока, лимона, мяты или базилика.

«Это не только улучшает вкус воды, но и способствует увеличению ее потребления в течение дня», — резюмировала врач-диетолог.

Ранее Наталья Круглова также объяснила, как отличить отечность тела от лишнего веса.