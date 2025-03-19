Диетолог Круглова объяснила, какие продукты вызывают отечность

Высокое содержание натрия в продуктах способствует задержке жидкости в организме, что может привести к отекам. Об этом в комментарии aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
К таким продуктам относятся соленые продукты, а также мясо, птица, рыба и морепродукты, содержащие натрий в естественном виде.
«С другой стороны, для предотвращения отеков важно употреблять продукты, содержащие калий, который нормализует водно-электролитный баланс. К таким продуктам относятся овощи и фрукты», — добавила Круглова.
Также диетолог подчеркнула важность достаточного потребления жидкости, предпочтительно в виде напитков без кофеина и сахара, таких как вода или вода с добавлением небольшого количества фруктового сока, лимона, мяты или базилика.
«Это не только улучшает вкус воды, но и способствует увеличению ее потребления в течение дня», — резюмировала врач-диетолог.
Ранее Наталья Круглова также объяснила, как отличить отечность тела от лишнего веса.