В НХЛ положительно отреагировали на идею Путина о матчах с КХЛ

«Мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее. Пока с нами не связывались по этому поводу, и у нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх», — приводит комментарий Дэйли «Чемпионат».