В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от сигарет

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением к главе Минтруда Антону Котякову добавить неделю оплачиваемого отпуска для сотрудников, которые откажутся от курения. Об этом информирует RT.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — пояснил эксперт.
Он пояснил, что подобное решение связано с частыми перекурами и снижением эффективности труда. Кроме того, хронические заболевания, включая те, что вызваны регулярным курением и преждевременной смертностью, сокращают ВВП на 4%, говорится в письме.
Орлов подчеркнул, что привычка миллионов работников к курению не только вредит их здоровью, но и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, а также наносит значительный ущерб экономике страны.
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