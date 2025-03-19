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В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от сигарет

В России предложили необычную мотивацию работникам за отказ от курения.

Источник: Комсомольская правда

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением к главе Минтруда Антону Котякову добавить неделю оплачиваемого отпуска для сотрудников, которые откажутся от курения. Об этом информирует RT.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — пояснил эксперт.

Он пояснил, что подобное решение связано с частыми перекурами и снижением эффективности труда. Кроме того, хронические заболевания, включая те, что вызваны регулярным курением и преждевременной смертностью, сокращают ВВП на 4%, говорится в письме.

Орлов подчеркнул, что привычка миллионов работников к курению не только вредит их здоровью, но и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, а также наносит значительный ущерб экономике страны.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести спецпособие для домохозяек.