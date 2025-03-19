Первый чартерный пассажирский поезд из Владивостока отправится в КНДР: стоимость

Новый маршрут призван упростить путешествие и сделать туризм в КНДР более доступным для жителей Приморского края и других регионов России. По оценкам туроператоров, запуск поезда может значительно увеличить поток туристов в соседнюю страну. В настоящее время из Приморья в КНДР отправляется от 20 до 100 российских туристов в месяц.