Первый чартерный пассажирский поезд из Владивостока отправится в КНДР: стоимость

«Ранее туристы из России могли попасть в КНДР только через станцию Хасан, которая находится в 350 километрах от Владивостока», — отметили организаторы тура.
Поездка организована по системе «всё включено» и рассчитана на пять суток. Стоимость тура составит около 50 тысяч рублей на человека. Пассажирам будут доступны вагоны категории СВ и купе.
Новый маршрут призван упростить путешествие и сделать туризм в КНДР более доступным для жителей Приморского края и других регионов России. По оценкам туроператоров, запуск поезда может значительно увеличить поток туристов в соседнюю страну. В настоящее время из Приморья в КНДР отправляется от 20 до 100 российских туристов в месяц.
Напомним, ранее мы рассказывали, куда приморцы могут отправиться прямыми рейсами за границу из Владивостока.