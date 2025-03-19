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Первый чартерный пассажирский поезд из Владивостока отправится в КНДР: стоимость

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ФедералПресс. 8 мая состоится запуск первого чартерного пассажирского поезда из Владивостока в КНДР. Новый маршрут свяжет российский город с особой экономической зоной Расон и станет частью организованного туристического проекта.

Источник: Freepik

«Ранее туристы из России могли попасть в КНДР только через станцию Хасан, которая находится в 350 километрах от Владивостока», — отметили организаторы тура.

Поездка организована по системе «всё включено» и рассчитана на пять суток. Стоимость тура составит около 50 тысяч рублей на человека. Пассажирам будут доступны вагоны категории СВ и купе.

Новый маршрут призван упростить путешествие и сделать туризм в КНДР более доступным для жителей Приморского края и других регионов России. По оценкам туроператоров, запуск поезда может значительно увеличить поток туристов в соседнюю страну. В настоящее время из Приморья в КНДР отправляется от 20 до 100 российских туристов в месяц.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда приморцы могут отправиться прямыми рейсами за границу из Владивостока.