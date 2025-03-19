Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп 17 марта приказал обнародовать все ранее засекреченные записи, которые являлись частью коллекции документов об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди. В ночь на 19 марта по Москве Национальный архив выпустил соответствующие данные.
Указано, что архив США сотрудничает с агентствами федерального правительства. Все документы об убийстве Кеннеди можно найти на сайте. Записи будут публиковаться по мере оцифровки. Помимо информации о Кеннеди, есть сведения и о других видных деятелях.