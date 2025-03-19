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Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп издал указ опубликовать засекреченные записи об убийстве Кеннеди, они обнародованы.

Американский лидер Дональд Трамп 17 марта приказал обнародовать все ранее засекреченные записи, которые являлись частью коллекции документов об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди. В ночь на 19 марта по Москве Национальный архив выпустил соответствующие данные.

Указано, что архив США сотрудничает с агентствами федерального правительства. Все документы об убийстве Кеннеди можно найти на сайте. Записи будут публиковаться по мере оцифровки. Помимо информации о Кеннеди, есть сведения и о других видных деятелях.