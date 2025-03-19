Медведев: «блюдом» на переговорах РФ и США стала «котлета по-киевски»

Зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев сравнил переговоры по Украине с «обеденным столом», по его словам, основным блюдом стала «котлета по-киевски».
Кроме того, он упомянул «брюссельскую капусту» и «британскую рыбу с чипсами».
«Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой есть только Россия и Америка. В меню: лёгкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — написал Медведев, пост обнародован в соцсети X* на английском языке.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание Зеленского о том, что «Украина — не салат».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.