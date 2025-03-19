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Москвичам рассказали, когда можно будет ставить летнюю резину в 2025 году

Синоптик Позднякова посоветовала менять резину в последние дни марта.

Источник: Комсомольская правда

Менять зимнюю резину на летнюю жителям Москвы и Московской области пока рано, синоптики советуют подождать последних дней марта. Именно тогда в регионе установится стабильно теплая погода, таким прогнозом в разговоре с корреспондентом «РИАМО» поделилась главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Стабильный температурный фон установится в последнюю пятидневку марта. Температура будет положительная, рисков установления гололедицы на дорогах и обочинах не будет. Тогда можно будет переходить на летний режим эксплуатации, — рассказала метеоролог.

Специалист уточнила, что пока лужи на дорогах будут покрываться корочкой льда из-за минусовых показателей в ночные часы, что делает езду крайне не безопасной.

Ранее «Москва 24» сообщила, что ночь на 18 марта стала самой холодной с начала весны в столице. На базовой станции города ВДНХ зафиксировали минус 7,3 градуса, в ТиНАО — минус 13,5 градуса.

Разумнее всего менять резину, когда температура установится в районе +5 градусов. В Москве и Подмосковье в марте может выпасть снег, что создаст дополнительные риски для машин на летней резине, передает Life.ru.