Москвичам рассказали, когда можно будет ставить летнюю резину в 2025 году

Менять зимнюю резину на летнюю жителям Москвы и Московской области пока рано, синоптики советуют подождать последних дней марта. Именно тогда в регионе установится стабильно теплая погода, таким прогнозом в разговоре с корреспондентом «РИАМО» поделилась главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Стабильный температурный фон установится в последнюю пятидневку марта. Температура будет положительная, рисков установления гололедицы на дорогах и обочинах не будет. Тогда можно будет переходить на летний режим эксплуатации, — рассказала метеоролог.
Специалист уточнила, что пока лужи на дорогах будут покрываться корочкой льда из-за минусовых показателей в ночные часы, что делает езду крайне не безопасной.
Ранее «Москва 24» сообщила, что ночь на 18 марта стала самой холодной с начала весны в столице. На базовой станции города ВДНХ зафиксировали минус 7,3 градуса, в ТиНАО — минус 13,5 градуса.
Разумнее всего менять резину, когда температура установится в районе +5 градусов. В Москве и Подмосковье в марте может выпасть снег, что создаст дополнительные риски для машин на летней резине, передает Life.ru.