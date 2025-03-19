Жители Иркутской области потратили 180 миллиардов на платные услуги в 2024 году

— Сервис Приангарья понес ощутимые потери на начальном этапе пандемии коронавируса, в 2020 году объем услуг упал на 15%. В последующие два года фиксировался заметный рост (на 12−15%), который в 2023 сменился более скромной прибавкой (3%), а в минувшем году — небольшим снижением (на 0,7%), — рассказывают в Иркутскстате.