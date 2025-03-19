Жители Иркутской области потратили 180 миллиардов на платные услуги в 2024 году

Аналитики посчитали, сколько тратят жители Иркутской области на платные услуги. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, в 2024 году сумма равнялась 180 миллиардам рублей, в среднем каждый из сибиряков отдал около 77 тысяч рублей.
А что входит в эту сумму? По большей части это услуги жилищно-коммунального хозяйства, телекоммуникационные, транспортные, бытовые, образование, медицина, а также техническое обслуживание и ремонт автомобилей, оборудования.
— Сервис Приангарья понес ощутимые потери на начальном этапе пандемии коронавируса, в 2020 году объем услуг упал на 15%. В последующие два года фиксировался заметный рост (на 12−15%), который в 2023 сменился более скромной прибавкой (3%), а в минувшем году — небольшим снижением (на 0,7%), — рассказывают в Иркутскстате.
Пока некоторые показатели падали, развитие наблюдалась в курьерских (+41%) и электронных услугах (+16%). Отметим, что на оплату тех или иных потребностей уходит четверть всех расходов. Интересный факт — в сравнении с малообеспеченными сибиряками богатые люди направляют свои накопления на отдых, развлечения, медицину и транспортные услуги.
Необходимо отметить, что 19 марта отмечается неофициальный праздник — Международный день клиента. Покупателей ждут акции, розыгрыши, лотереи и многое другое. Так фирмы выражают свою благодарность тем, кто пользуется их товаром и услугами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водители категории С могут зарабатывать до 180 тысяч рублей в Иркутске.