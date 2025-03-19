Детей бойцов СВО в колледжах могут обеспечить бесплатным питанием

«Спасибо министерству: нас услышали и направили соответствующие рекомендации в вузы. Теперь в своих колледжах и техникумах они обеспечат бесплатным питанием детей участников СВО. Проследим, чтобы эта мера поддержки максимально быстро вступила в силу», — добавила она.