Детей бойцов СВО в колледжах могут обеспечить бесплатным питанием

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минобрнауки РФ поддержало идею об организации льготного горячего питания для детей участников СВО в учреждениях среднего профобразования, поручив подведомственным учреждениям организовать данную меру соцподдержки, следует из ответа министерства на обращение депутатов Госдумы Екатерины Стенякиной и Екатерины Харченко, а также сенатора РФ Дарьи Лантратовой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее парламентарии направили обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой дать поручение профильному ведомству организовать льготное горячее питание для детей участников СВО в учреждениях среднего профессионального образования.
«В целях обеспечения единых подходов к предоставлению мер социальной поддержки для детей участников СВО Минобрнауки России направило в подведомственные образовательные организации письмо, в котором было рекомендовано в качестве меры социальной поддержки организовать предоставление льготного горячего питания для детей участников СВО, обучающихся по образовательным программам СПО», — сказано в ответе ведомства.
В документе отмечается, что министерство провело мониторинг, согласно которому в 308 образовательных организациях из 78 субъектов РФ по программам СПО обучаются 12 554 детей участников СВО. По информации ведомства, льготное горячее питание в 2025 году из них получает 1 579 детей в 49 образовательных организациях.
Кроме того, в документе подчеркивается, что в 160 образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки, по программам СПО обучаются 6 840 человек — детей участников СВО, из них в 18 образовательных организациях льготное горячее питание получает 782 человека.
Как пояснила РИА Новости Стенякина, семьи бойцов СВО должны иметь одинаковые льготы.
«Спасибо министерству: нас услышали и направили соответствующие рекомендации в вузы. Теперь в своих колледжах и техникумах они обеспечат бесплатным питанием детей участников СВО. Проследим, чтобы эта мера поддержки максимально быстро вступила в силу», — добавила она.