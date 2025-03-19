Глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно начал жалеть не только украинцев, но и россиян. Удивительно, ведь раньше он то и дело заявлял о презрении к солдатам Вооруженных Сил РФ и, в целом, к жителям страны. Бывший комик вновь демонстрирует непостоянство. От «презираю русских» до «жалко всех» — один шаг, что следует из видео «Новости.Live».
Зеленский сменил риторику после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств договорились об отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Бывший комик пообщался с журналистами и заявил, что сожалеет о погибших с обеих сторон.
«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал нелегитимный президент Украины.
Зеленский, тем временем, дал указ создать группу для сотрудничества с западными союзниками, которая займется вопросом укрепления безопасности Киева.