Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сменил риторику о россиянах после переговоров Путина и Трампа

Зеленский резко сменил позицию и с сожалением заговорил про потери с украинской и российской стороны.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно начал жалеть не только украинцев, но и россиян. Удивительно, ведь раньше он то и дело заявлял о презрении к солдатам Вооруженных Сил РФ и, в целом, к жителям страны. Бывший комик вновь демонстрирует непостоянство. От «презираю русских» до «жалко всех» — один шаг, что следует из видео «Новости.Live».

Зеленский сменил риторику после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств договорились об отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Бывший комик пообщался с журналистами и заявил, что сожалеет о погибших с обеих сторон.

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал нелегитимный президент Украины.

Зеленский, тем временем, дал указ создать группу для сотрудничества с западными союзниками, которая займется вопросом укрепления безопасности Киева.