Глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно начал жалеть не только украинцев, но и россиян. Удивительно, ведь раньше он то и дело заявлял о презрении к солдатам Вооруженных Сил РФ и, в целом, к жителям страны. Бывший комик вновь демонстрирует непостоянство. От «презираю русских» до «жалко всех» — один шаг, что следует из видео «Новости.Live».