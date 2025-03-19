Журова предложила Путину и Трампу провести вбрасывание на матче НХЛ и КХЛ

«Ещё у меня есть предложение: вбрасывание могут сделать Владимир Владимирович и Трамп. Один хоккейной клюшкой, другой — клюшкой для гольфа, поскольку Трамп играет в гольф, а не в хоккей. Можно так открыть матч», — сказала Журова, которую цитирует РИА Новости.