Журова предложила Путину и Трампу провести вбрасывание на матче НХЛ и КХЛ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли бы провести символические вбрасывания шайб на матче между игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее российский лидер во время телефонного разговора с главой Белого дома выдвинул идею о проведении матчей НХЛ и КХЛ в РФ и Соединённых Штатах. Американский президент положительно отреагировал на соответствующую инициативу Путина.
«Ещё у меня есть предложение: вбрасывание могут сделать Владимир Владимирович и Трамп. Один хоккейной клюшкой, другой — клюшкой для гольфа, поскольку Трамп играет в гольф, а не в хоккей. Можно так открыть матч», — сказала Журова, которую цитирует РИА Новости.
Кроме того, по мнению депутата, в рамках указанных матчей страны могли бы выставить «звездные пятерки», одну из которых возглавил бы Путин. Во вторую команду, которая будет представлять США, можно пригласить американских звёзд или политиков.
Журова считает, что такое мероприятие привлекло бы больше внимания, чем чемпионат мира по хоккею.
Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Путин «дал фантастический пас на спасение человечества» в ходе телефонной беседы с Трампом. Парламентарий подчеркнул, что спорт всегда был и останется объединяющим фактором. Фетисов также добавил, что Путин показал «блестящую хоккейную дипломатию» в этом разговоре.