Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News выступил с заявлением по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В частности, он заявил, что РФ имеет преимущество в украинском конфликте.
«Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — заявил Трамп.
Президент США подчеркнул, что разговор с Владимиром Путиным прошёл «замечательно». Он отметил, что в ходе беседе были затронуты многие темы, в том числе «путь к установлению мира».
Трамп добавил, что президент РФ не требовал от него прекратить помощь Вооружённым силам Украины. По словам Трампа, данный вопрос «вообще не обсуждался». Он также отметил, что военные США не участвуют в украинском конфликте, «в противном случае он мог бы перерасти в третий мировой конфликт».
Говоря об отношениях с Российской Федерацией Трамп заявил, что Соединённые Штаты и РФ могут наладить экономические отношения после завершения конфликта на Украине.
По словам Трампа, у российской стороны есть ресурсы, которые необходимы Соединённым Штатам. В частности, речь идёт о редкоземельных металлах.
Президент США также рассказал, что американская сторона планирует «нормализовать отношения» не только с РФ, но и с КНР.
«Мы будем дружелюбны с обеими странами», — сказал он.
Напомним, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился свыше двух часов.
Ранее сообщалось, что Путин согласился на предложение о взаимном 30-дневном отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.