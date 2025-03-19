Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

Трамп добавил, что президент РФ не требовал от него прекратить помощь Вооружённым силам Украины. По словам Трампа, данный вопрос «вообще не обсуждался». Он также отметил, что военные США не участвуют в украинском конфликте, «в противном случае он мог бы перерасти в третий мировой конфликт».