Пассажирский самолет Москва-Новокузнецк экстренно вернулся в Шереметьево

Самолет развернулся над Екатеринбургом и направился обратно в Шереметьево. Отмечается, что аварийная посадка совершена успешно. Борт находится в московском аэропорту. О причинах возвращения самолета пока не сообщалось. По информации источника, это рейс «Аэрофлота».