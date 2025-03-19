Пассажирский самолет Москва-Новокузнецк экстренно вернулся в Шереметьево

Пассажирское воздушное судно вылетело из Москвы в ночь на 19 марта. Борт должен был приземлиться в Новокузнецке. Спустя некоторое время пилот сообщил о необходимости аварийной посадки, пишет РЕН ТВ.
Самолет развернулся над Екатеринбургом и направился обратно в Шереметьево. Отмечается, что аварийная посадка совершена успешно. Борт находится в московском аэропорту. О причинах возвращения самолета пока не сообщалось. По информации источника, это рейс «Аэрофлота».
Самое главное — пассажиры целы. Пилот успешно справился с задачей. Не всегда подобные истории заканчиваются так успешно. Вчера, 18 марта, воздушное судно потерпело крушение в Швейцарии. На борту самолета находилось три человека. Все пассажиры погибли.