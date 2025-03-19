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Пыталась спасти брак: мать хладнокровно убила трех дочерей

В Греции мать получила три пожизненных за хладнокровное убийство трех дочерей.

Источник: Комсомольская правда

В Греции женщина получила три пожизненных заключения за убийство трех своих дочерей. Об этом сообщает издание Gulf News.

Как сообщает источник, 36-летняя Рула Писпиригу убила свою девятилетнюю дочь в январе 2022 года, после чего, в марте 2024 года суд признал ее виновной и приговорил ее к пожизненному заключению. Девушка целенаправленно отравила девочку, используя вещество, применяемое для наркоза.

Разбирательство также стало причиной для переоценки смерти двух других дочерей гречанки. Следствие пришло к выводу, что Писпиригу хладнокровно лишила жизни двоих маленьких дочерей в возрасте трех с половиной и шести месяцев в 2019 и 2021 годах, задушив их.

Согласно материалам дела, девушка совершила ужасные преступления, чтобы сохранить свой брак. При этом, как сообщили представители правоохранительных структур, это показывает, что Писпиригу действовала методично и обдуманно, совершая преступление.

Ранее KP.RU сообщал, что в США женщину приговорили к пожизненному сроку в тюрьме за жестокое убийство двух маленьких сыновей.