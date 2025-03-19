Пыталась спасти брак: мать хладнокровно убила трех дочерей

Как сообщает источник, 36-летняя Рула Писпиригу убила свою девятилетнюю дочь в январе 2022 года, после чего, в марте 2024 года суд признал ее виновной и приговорил ее к пожизненному заключению. Девушка целенаправленно отравила девочку, используя вещество, применяемое для наркоза.