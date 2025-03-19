В Ангарске «серый» майнер предстанет перед судом

Перегрузка системы могла вызвать скачки напряжения, аварийное отключение, а при самом худшем раскладе — короткое замыкание и пожар. Кстати, за прошедшие пять лет более двух тысяч майнеров предстали перед судом, в 1364 случаях их признали виновными и обязали выплатить почти 660 миллионов рублей.