В Ангарске «серый» майнер предстанет перед судом

В Ангарске выявили «серого» майнера — он скрывал оборудование в гаражном боксе. Как стало известно КП-Иркутск, при осмотре помещения у него нашли промышленный вентилятор, также очевидцы слышали звук, характерный для работы криптооборудования.
Специалисты провели замер мощности и выяснили, что мужчина потребляет энергии в четыре раза больше, чем все остальные. Владельцу гаражей предложили отключить оборудование и перевезти на специальную площадку, только вот он наотрез отказался, в итоге предстанет перед судом.
— «Серые» майнеры активно перемещаются в гаражи, ведь кооперативы платят за электроэнергию по такому же тарифу, как население, затеряться в паре-тройке сотен гаражей проще, а большой расход, на радость майнеру, в конечном итоге распределится на весь кооператив, — рассказывают в пресс-службе Иркутскэнергосбыта.
Перегрузка системы могла вызвать скачки напряжения, аварийное отключение, а при самом худшем раскладе — короткое замыкание и пожар. Кстати, за прошедшие пять лет более двух тысяч майнеров предстали перед судом, в 1364 случаях их признали виновными и обязали выплатить почти 660 миллионов рублей.
Важно! С 1 ноября 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые хотят заниматься майнингом, должны зарегистрироваться в специальном реестре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья потратили 180 миллиардов рублей на платные услуги в 2024 году.