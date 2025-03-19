Трамп планирует развивать дружественные отношения с Россией и Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах Белого дома развивать дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем. Об это американский лидер заявил в интервью каналу Fox News.
«Мы будем дружелюбны с обеими [странами]. У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения», — информировал Трамп.
По словам американского президента, Китай стремится к экономическому сотрудничеству со Штатами, несмотря на сохраняющийся дисбаланс в торговле.
Накануне Трамп анонсировал скорый визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в США. При этом американский лидер подчеркнул, что в Штаты приедут и другие ключевые лица Китая.
Ранее Bloomberg писал, что китайские трейдеры отказываются от поставок СПГ из США из-за дополнительных тарифов в 15%.