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Трамп планирует развивать дружественные отношения с Россией и Китаем

Трамп заверил в налаживании отношений с Россией и Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах Белого дома развивать дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем. Об это американский лидер заявил в интервью каналу Fox News.

«Мы будем дружелюбны с обеими [странами]. У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения», — информировал Трамп.

По словам американского президента, Китай стремится к экономическому сотрудничеству со Штатами, несмотря на сохраняющийся дисбаланс в торговле.

Накануне Трамп анонсировал скорый визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в США. При этом американский лидер подчеркнул, что в Штаты приедут и другие ключевые лица Китая.

Ранее Bloomberg писал, что китайские трейдеры отказываются от поставок СПГ из США из-за дополнительных тарифов в 15%.