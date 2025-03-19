Задержанный на границе стендап-комик из Владивостока извинился за шутку про инвалидов

Сценическое имя Артемий Останин взял в 2024 году, возвратившись в Россию после шести месяцев жизни за границей. Первые попытки в карьере шоумена он делал еще в период обучения в ДВФУ. По крайней мере, в YouTube (18+) сохранились записи студенческого радио ДВФУ (12+), где ведущие представляли Артемия Фролова, как «мастера черного юмора». Также во Владивостоке шоумен участвовал в литературном стендап-проекте «Кот Бродского» (18+).