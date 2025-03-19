Задержанный на границе стендап-комик из Владивостока извинился за шутку про инвалидов

Стендап-комик из Владивостока Артемий Останин, задержанный на границе России и Белоруссии из-за шутки об инвалидах, во время допроса извинился за свое выступление. Кадры проведения следственных действий с ним опубликовало столичное управление СКР. Против комика возбуждено дело о «возбуждении ненависти и вражды», сообщает ИА PrimaMedia.
«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом, у меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием, тем более призывать к вражде к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние человеческие извинения», — сказал Артемий Останин на допросе.
В отношении стендап-комика возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Останина задержали при попытке пересечь границу Российской Федерации. Поводом для возбуждения дела против него стало выступление в Москве, в ходе которого он негативно высказался в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность. Шутка оказалась неуместной на фоне проведения СВО, на нее последовала реакция со стороны военкорров.
Сам юморист по поводу разгоревшегося скандала рассказывал «Осторожно новости» (18+), что его превратно истолковали, и шутка про инвалида-колясочника в метро не касалась участников СВО.
Сценическое имя Артемий Останин взял в 2024 году, возвратившись в Россию после шести месяцев жизни за границей. Первые попытки в карьере шоумена он делал еще в период обучения в ДВФУ. По крайней мере, в YouTube (18+) сохранились записи студенческого радио ДВФУ (12+), где ведущие представляли Артемия Фролова, как «мастера черного юмора». Также во Владивостоке шоумен участвовал в литературном стендап-проекте «Кот Бродского» (18+).