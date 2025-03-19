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МВД России внесло в базу розыска начальника Генштаба ВСУ Гнатова

Сведения о статье, по которой генерала объявили в розыск, не приводятся.

Источник: Аргументы и факты

Новый начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов внесён в базу розыска МВД России, следует из информации в указанной информационной системе.

«Гнатов Андрей Викторович, 1980 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в тексте.

Сведения о статье, по которой его объявили в розыск, в базе не приводятся. При этом в 2024 году Верховный суд ДНР заочно приговорил Гнатова к лишению свободы на срок 28 лет.

Его осудили за преступные приказы совершить прицельные обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Установлено, что в результате решений Гнатова погибли и пострадали мирные жители, а также были разрушены несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, 16 марта стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ. Вместо Анатолия Баргилевича на этот пост был назначен Андрей Гнатов, который прежде занимал должность замначальника ведомства. Причины кадровых перестановок не сообщались.