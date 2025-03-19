Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США хотят масштабной торговли с РФ, в том числе покупку минералов

Трамп планирует развивать двустороннюю торговлю с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом заинтересован в развитии крупномасштабной двусторонней торговли с Россией, включая закупку редкоземельных элементов. Об этом американский лидер в разговоре с телеканалом Fox News.

«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы редкоземельных [минералов]», — пояснил Трамп.

Накануне американский глава заверил в налаживании отношений с Россией и Китаем. Трамп подчеркнул, что Китай выражает стремление к экономическому сотрудничеству с США, несмотря на сохраняющийся дисбаланс в торговле.

18 марта прошел второй за месяц телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее, 12 февраля, президенты вели беседу полтора часа и успели затронуть множество тем, включая конфликт на Украине. В конце Путин и Трамп пообещали поддерживать диалог.