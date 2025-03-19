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Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи

Украинские военные во время оккупации забирали бытовую технику из домов в Судже.

Источник: © РИА Новости

КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мар — РИА Новости. Украинские военные во время оккупации Суджи забирали бытовую технику из домов уехавших мирных жителей, рассказала РИА Новости жительница города Светлана Александровна.

По словам женщины, в дни оккупации в Судже по улицам ездила техника ВСУ, в городе не было света, воды и отопления.

«Конечно, страшно было, когда техника пошла, танки. Мало ли чего от них ожидать. Приходили к нам в дом, когда искали наших военных — это был еще август… Забирали технику бытовую из домов, где люди съехали. Были случаи, что нам угрожали, когда хотели забрать нашу машину. Пришла группа (говорят): “Машина нужна нам”. Муж: “Это моя машина”. “Отдавай ключи, иначе расстреляем”, — рассказала она.

Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.