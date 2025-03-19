Украинские военные забирали технику из домов, рассказала жительница Суджи

«Конечно, страшно было, когда техника пошла, танки. Мало ли чего от них ожидать. Приходили к нам в дом, когда искали наших военных — это был еще август… Забирали технику бытовую из домов, где люди съехали. Были случаи, что нам угрожали, когда хотели забрать нашу машину. Пришла группа (говорят): “Машина нужна нам”. Муж: “Это моя машина”. “Отдавай ключи, иначе расстреляем”, — рассказала она.