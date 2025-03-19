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NBC: США могут отказаться от поста главкома НАТО в Европе

В материале сказано, что это может стать «первым шагом к полному выходу США из альянса».

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изучает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными ВС Североатлантического альянса в европейских государствах, информирует NBC.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от двух источников в Минобороны США, а также данные, озвученные в ходе внутреннего брифинга в Пентагоне.

В материале сказано, что в настоящее время обсуждается объединение Европейского и Африканского командований Соединённых Штатов в один штаб. Меры направлены на сокращение расходов.

Авторы материала выразили мнение, что возможный отказ Вашингтона от роли верховного главкома объединёнными силами альянса в ЕС может стать «первым шагом к полному выходу из НАТО».

Пост верховного главнокомандующего Североатлантического альянса был учреждён в 1951 году. Пост всегда занимали генералы из США.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по Североатлантического альянса об угрозе со стороны РФ.