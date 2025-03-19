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МВД назвало самые популярные мошеннические схемы в период распродаж

МВД: мошенники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мошенники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые у граждан похищаются персональные данные, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Злоумышленники создают фальшивые сайты, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель — украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары», — говорится в материалах.

Также правоохранители напомнили об опасности рассылок с ложными рекламными предложениями, ссылками на предзаказ товаров со скидкой, объявлений о больших скидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по подобным ссылкам, пользователи могут скачать вредоносный файл, замаскированный под приложение с промокодами.

«После установки вредоносного файла мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, что позволяет им управлять банковскими счетами жертвы без ее ведома», — заключили в ведомстве.