Дубль Слепца, удача Грецкого и отмена у Гальченюка: хабаровский «Амур» обыграл «Ладу»

Ни на что особо они уже не повлияют, ну разве что еще больше могут отодвинуть хабаровчан от последней строчки чемпионата, лишив звания худшей команды сезона в КХЛ. Перед игрой в «Лада-Арене» «тигры» оторвались от казахстанской команды на пять очков, впереди у «барсов» «Сибирь», «Ак Барс» и «Салават Юлаев», и чтобы нагнать «Амур», астанинцам надо очень постараться.
Что касается «Лады», то она занимает десятую строчку конференции «Восток», догнать «Нефтехимик», который все-таки выбыл из гонки за плей-офф, шансов нет, отдать свое почетное, третье с конца, место хабаровчанам — тоже. Слишком велики отрывы по очкам. Можно просто играть в хоккей и радовать своих болельщиков. Тоже вполне себе цель, учитывая, что до финиша регулярки остаются считанные дни, так почему бы не провести их в красивой и напряженной борьбе, когда и поэкспериментировать можно, и проиграть не страшно.
Кстати, перед «Амуром» тольяттинцы отвесили знатного леща «Нефтехимику», обыграв его на своей арене 7:1, так что относиться к ним несерьезно — себе дороже. Впрочем, хабаровчане и не собирались. В воротах у «Амура» снова вышел играть Мэтт Джурусик, очень неплохо показавший себя в недавних матчах. «Лада» доверила последний рубеж обороны Александру Трушкову, совершившему 31 сейв в игре с нижнекамцами. И кстати об экспериментах — сменщиком Трушкова заявили молодого вратаря из МХЛ.
На старте команды обменялись опасными моментами, но открыть счет так и не смогли. Затем на 10-й минуте за подножку удаляется Александр Гальченюк, «Амур» остается в меньшинстве, но не пропускает, в чем немалая заслуга голкипера. Только-только Гальченюк появляется на льду — новое удаление, на этот раз за нарушение численного состава. В бокс для оштрафованных садится Илья Талалуев. И снова без забитых шайб — спецбригада не дала создать сопернику никаких опасных моментов у своих ворот.
А вот на 16-й минуте случается неприятность. Никита Попугаев в своем забеге к воротам «Амура», имея на плечах Виктора Балдаева, буквально сносит голкипера хабаровчан, въезжая тому корпусом в голову. Мэтта Джурусика меняют на Виктора Кобозева. Молодой голкипер входит в игру, спасая свою команду от гола. На перерыв команды уходят, так и не открыв счет в матче, хотя, надо признать, моменты были и у тех, и других. Обидней всего «Ладе», четыре минуты игравшей с численным преимуществом, но так и не забившей.
Второй период — и «Лада» могла забивать уже на первой минуте игрового отрезка — спас защитник «Амура», хабаровчане тоже ответили опасным моментом — спас голкипер, а вот на 23-й минуте хабаровчане своего шанса не упустили. Артур Гиздатуллин из-за чужих ворот, выиграв борьбу у двух защитников, отдает пас на пятак Кириллу Слепцу, и тот в касание отправляет шайбу в сетку. Мало того, через минуту Александр Гальченюк тоже забивает, но гол, сначала засчитанный, после видеопросмотра отменяют — игра высокоподнятой клюшкой.
Как бы там ни было, шайба, забитая Александром Гальченюком, засчитали ее или нет — это уже хорошо, значит, один из самых результативных нападающих начал входить в игровой ритм. На 25-й минуте спасает Виктор Кобозев, затем он же делает сейв две минуты спустя. Но давление не ослабевает — все-таки вторые периоды продолжают оставаться ахиллесовой пятой хабаровчан. На 28-й минуте «Лада» сравнивает счет — забивает Дмитрий Кугрышев. А затем Алексей Ожгихин выводит свою команду вперед.
Ситуацию пытается исправить Игнат Коротких, убежавший один в ноль — «Ладу» спасает голкипер. Затем шанс сравнять был у Ивана Волгина — снова Александр Трушков становится на пути шайбы. Мог вернуть себе потерянный балл и Александр Гальченюк, но и тут голкипер тольяттинцев был на высоте. «Лада» выигрывает второй период и после 40 минут напряженного хоккея ведет в матче. Причем не сказать, что хабаровчане сильно уступают хозяевам площадки. Разве что в точности. Но такой результат обещает очень интересный третий период — «Амуру» надо отыгрываться, «Ладе» лучше бы укрепить преимущество.
На 41-й минуте во время затяжной атаки гостей Александр Трушков вел бой как спартанец в ущелье, даже выкатился за ворота. Бой выиграл, но получил удаление. Вместо него в штрафной бокс сел Александр Государев, а «Лада» впервые в этом матче остается в меньшинстве. К сожалению для хабаровских болельщиков, «тигры» большинство не реализовали. А затем следует алаверды — в бокс уходит Кэмерон Ли, и уже «Лада» не забивает в большинстве. И там, и там надо отметить голкиперов — играли надежно.
На 49-й минуте «Амур» наконец-то сравнивает. Четыре минуты команды играли без пауз, и тут длинная передача в чужую зону находит Кирилла Слепца, тот бросает из-под защитника из правого круга вбрасывания и забивает в девятку — 2:2. Хабаровчане усиливают нажим, но после пропущенного гола голкипер тольяттинцев работает за двоих, не давая «Амуру» выйти вперед. Однако за четыре с половиной минуты до конца основного времени Вячеслав Грецкий бросает примерно с той же позиции, как и Кирилл Слепец, и тоже шайба проходит вратаря и оказывается в сетке — 2:3.
За минуту с небольшим тренерский штаб «Лады» снимает вратаря, выпуская на лед шестого экстра-полевого игрока в надежде все-таки выйти в овертайм. Но «Амуру» удается отстоять свое преимущество, и этот непростой поединок заканчивается победой команды из Хабаровска. Итог матча 2:3 в пользу «Амура», «тигры» набирают два ненужных им очка и лайки от своих поклонников в соцсетях. Хорошая игра.
«Могу выделить первый и третий периоды, очень хорошо сыграли по заданию. Во втором пропустили контратаки, с позиционной атаки пропустили гол. Ребята — молодцы, в целом играли здорово, по заданию — так, как планировали. Были шероховатости, но это игра, каждая команда вносит корректировки по ходу матча», — прокомментировал игру Виктор Костюченок, наставник ХК «Амур».
А вот Павел Зубов остался действиями своей команды не очень доволен.
«Играем “волнами”, есть три дня отдыха — действуем хорошо и качественно все три периода. Как начинаются игры через день, начинает “болтать”, при этом сейчас могли и должны были выигрывать. Была определенная установка: исключить потери в средней зоне, упростить игру в своей. Но две ошибки в средней зоне как раз и привели к поражению», — отметил Павел Зубов, главный тренер ХК «Лада».
Впрочем, тольяттинцам вешать нос пока рано. «Амур» остается в городе и уже в четверг, 20 марта, проведет второй матч в «Лада-Арене».