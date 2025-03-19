Дубль Слепца, удача Грецкого и отмена у Гальченюка: хабаровский «Амур» обыграл «Ладу»

Что касается «Лады», то она занимает десятую строчку конференции «Восток», догнать «Нефтехимик», который все-таки выбыл из гонки за плей-офф, шансов нет, отдать свое почетное, третье с конца, место хабаровчанам — тоже. Слишком велики отрывы по очкам. Можно просто играть в хоккей и радовать своих болельщиков. Тоже вполне себе цель, учитывая, что до финиша регулярки остаются считанные дни, так почему бы не провести их в красивой и напряженной борьбе, когда и поэкспериментировать можно, и проиграть не страшно.