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Солнечно, до 24 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 19 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — обещают теплую солнечную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 61% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы обещают солнечную погоду. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра — 5,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.