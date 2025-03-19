Трамп: Россия получила преимущество на поле боя, окружив 2500 бойцов ВСУ

Россия получила превосходство на поле боя, окружив около 2,5 тыс. украинских военнослужащих. Подобное мнение высказал американский президент Дональд Трамп в разговоре с телеканалом Fox News.
«Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — пояснил Трамп.
18 марта прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, среди которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.
Ранее KP.RU писал о том, что США буквально заставляют Украину признать неизбежное и обсуждают с киевскими властями территории, которые страна потеряет после завершения конфликта.