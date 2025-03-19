Трамп: Россия получила преимущество на поле боя, окружив 2500 бойцов ВСУ

18 марта прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, среди которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.