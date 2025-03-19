МинАрх Приморья опроверг слухи об отмене публичных слушаний по застройке

Как пояснил Telegram-канал «МинАрх Приморья», изменения в региональное законодательство связаны с приведением его в соответствие с федеральным Градостроительным кодексом. Речь идёт о законе Приморья от 5 марта 2007 года № 34-КЗ, который скорректирован на основании поправок в федеральное законодательство от 26 декабря 2024 года № 494-ФЗ. При этом обязательность публичных обсуждений при разработке генпланов и правил землепользования сохраняется в полном объёме.