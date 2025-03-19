МинАрх Приморья опроверг слухи об отмене публичных слушаний по застройке

Министерство градостроительства и архитектуры Приморского края опровергло распространившуюся в соцсетях информацию об отмене публичных слушаний при решении вопросов застройки. Ранее в местных пабликах появились сообщения о якобы упразднении этого инструмента общественного контроля, однако ведомство назвало эти данные недостоверными.
Как пояснил Telegram-канал «МинАрх Приморья», изменения в региональное законодательство связаны с приведением его в соответствие с федеральным Градостроительным кодексом. Речь идёт о законе Приморья от 5 марта 2007 года № 34-КЗ, который скорректирован на основании поправок в федеральное законодательство от 26 декабря 2024 года № 494-ФЗ. При этом обязательность публичных обсуждений при разработке генпланов и правил землепользования сохраняется в полном объёме.
Исключения коснутся только двух категорий проектов. Первая — комплексное развитие территорий (КРТ)* жилой застройки, где решения будут приниматься через голосование жителей. Вторая — объекты федерального, регионального или муниципального значения, включённые в стратегические документы развития.
Отдельно подчёркивается, что нормы, временно действовавшие с 2022 года, теперь получили постоянный статус. Это касается как механизмов общественного участия, так и упрощённых процедур для стратегически значимых проектов.
*КРТ (комплексное развитие территорий) — проекты, предусматривающие одновременное создание жилья, инфраструктуры и социальных объектов на ранее неосвоенных или требующих редевелопмента участках.
Редевелопмент — процесс преобразования и повторного использования уже застроенных территорий, которые утратили свою функциональность или эффективность. В отличие от нового строительства, редевелопмент предполагает реконструкцию, модернизацию или изменение назначения существующих объектов. Например, это может быть превращение заброшенных промышленных зон в жилые кварталы, торговые центры или общественные пространства.