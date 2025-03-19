Расследование уголовного дела о взятках энергетикам МУПВ ВПЭС завершено в Приморье

Сумма взяток составляет 8,6 миллионов рублей. Из них 5 миллионов представитель застройщика передал фигурантам за первоочередное получение технических условий для технологического присоединения к городским электросетям жилого комплекса на улице Адмирала Горшкова и заключение соответствующего договора. Этот коррупционный эпизод растянулся с сентября 2020 года по апрель 2022 года.