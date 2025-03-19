Расследование уголовного дела о взятках энергетикам МУПВ ВПЭС завершено в Приморье

Фигурантами дела являются: начальник Северного района ВПЭС Дмитрий Чернявский, начальница управления технологического присоединения Юлия Дацко, её заместитель Дмитрий Мазур и заместитель главного инженера по техническому развитию Александр Степанюк. (Должности указаны на момент совершения преступлений).
В зависимости от роли каждого участники коррупционного сговора обвиняются в превышении должностных полномочий и получении четырёх взяток по ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
Сумма взяток составляет 8,6 миллионов рублей. Из них 5 миллионов представитель застройщика передал фигурантам за первоочередное получение технических условий для технологического присоединения к городским электросетям жилого комплекса на улице Адмирала Горшкова и заключение соответствующего договора. Этот коррупционный эпизод растянулся с сентября 2020 года по апрель 2022 года.
Полномочия должностные лица ВПЭС превысили, составляя технологические условия присоединения новостройки к электросетям в марте 2022 года: договор с застройщиком был заключён с применением неверных тарифных ставок. В результате этих махинаций стоимость по прокладке и монтажу коммуникаций снизилась почти на 16 млн рублей.
Сейчас Дацко и Мазур находятся в следственном изоляторе, Чернявский и Степанюк — под домашним арестом. В качестве обеспечительных мер по уголовному делу на шесть квартир Юлии Дацко наложен арест. Судебный процесс начнётся, когда обвиняемых и их адвокатов ознакомят с материалами дела.
К махинациям с подключением жилых комплексов к электричеству причастно и Дальневосточное управление Ростехнадзора. Уголовное дело в отношении бывших сотрудников ведомства — заместителя руководителя управления Виталия Скибы, старшего государственного инспектора Нины Конышевой и начальника отдела государственного энергетического надзора Дениса Андриенко расследуется отдельно. Они помогли с подключением новостроек на улицах Борисенко, Адмирала Горшкова, а также нескольких ЖК в пригороде Владивостока.
ЖК «Академгородок» на проспекте 100-летия Владивостока из-за халтурно-взяточного присоединения к сетям оказался обесточен в феврале 2024 года (отопление в «крейсере» на 450 квартир тоже электрическое), вместе с жилым комплексом без электричества оказался весь микрорайон.