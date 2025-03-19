Эксперт раскрыл, почему отдых на Байкале такой дорогой

Многие мечтают об отпуске в другом городе — новые люди, места и впечатления. Сразу возникает вопрос — как хорошо отдохнуть, но при этом не потратить огромные деньги. В разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, куда выгоднее съездить в апреле и почему отдых на Байкале такой дорогой.
— Там, где большой спрос, а отелей мало, отдых выйдет дороже. Например, в Калининградской области жесточайшая нехватка отелей 4−5 звезд, то же самое на Алтае и Байкале, — прокомментировал эксперт.
Получается, что спрос огромный, только предложение не велико. Даже в Сочи, где не самые дешевые отели, можно найти относительно недорогие варианты, так как выбор там значительно больше. Так куда отправится в путешествие? Мкртчян советует в апреле 2025 побывать на Кавказе, в Дагестане, Ингушетии, Осетии и Крыму. По его мнению, самый дешевый отдых в Абхазии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска столкнулись со сбоем в работе одного из популярных мессенджеров.