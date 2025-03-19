Эксперт раскрыл, почему отдых на Байкале такой дорогой

Получается, что спрос огромный, только предложение не велико. Даже в Сочи, где не самые дешевые отели, можно найти относительно недорогие варианты, так как выбор там значительно больше. Так куда отправится в путешествие? Мкртчян советует в апреле 2025 побывать на Кавказе, в Дагестане, Ингушетии, Осетии и Крыму. По его мнению, самый дешевый отдых в Абхазии.