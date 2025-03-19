«Появится целый спектр жалоб»: Врач объяснила, что будет, если вы перестанете моргать

Моргание — привычный и незаметный процесс, но без него наши глаза могли бы пересохнуть, потерять остроту зрения и даже стать уязвимыми к травмам. Врач-офтальмолог Светлана Миргородская объяснила, почему этот рефлекс жизненно необходим.