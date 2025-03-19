«Появится целый спектр жалоб»: Врач объяснила, что будет, если вы перестанете моргать

Моргание не просто увлажняет глаза — оно защищает их от пыли, грязи и даже механических повреждений.
«Если перестать моргать, слизистая глаза будет сохнуть, появится целый спектр жалоб, таких как дискомфорт в глазах, ощущение песка, жжения, покраснение глаз и даже ухудшение остроты зрения», — приводит слова эксперта «Газета.ru».
Кроме того, частое моргание помогает справляться со стрессом и напряжением. Учёные выяснили, что в тревожных ситуациях оно помогает нам быстрее успокоиться, а при усталости — улучшает кровоток в глазах, снижая нагрузку.
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