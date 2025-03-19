Фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок к концу 2030 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что во второй половине десятилетия возникнет новый мировой порядок, и Европе необходимо быть готовой к изменениям. Об этом глава ЕК проинформировала в рамках выступления на форуме в военной королевской академии Дании.
«Новый международный порядок будет сформирован во второй половине этого десятилетия. Поэтому… Европа стоит перед фундаментальным выбором относительно своего будущего», — сказала фон дер Ляйен.
Она также задалась вопросом — стоит ли Европе продолжать отвечать на каждый вызов?
Ранее фон дер Ляйен выступила с призывом к ЕК и предложила переключиться в режим военной подготовки.
Позднее лидер итальянской партии «Пять Звезд» Джузеппе Конте отреагировал на подобное предложенные фон дер Ляйен, назвав его истерической реакцией на мировые события. Он уверен, что ее действия не только могут сорвать начало мирного процесса на Украине, но и мало способствуют укреплению обороноспособности Евросоюза.