Позднее лидер итальянской партии «Пять Звезд» Джузеппе Конте отреагировал на подобное предложенные фон дер Ляйен, назвав его истерической реакцией на мировые события. Он уверен, что ее действия не только могут сорвать начало мирного процесса на Украине, но и мало способствуют укреплению обороноспособности Евросоюза.