Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис: только РФ и США могут завершить конфликт на Украине

По словам аналитика, с этого момента в переговорах участвуют только Москва и Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Только Российская Федерация и Соединённые Штаты будут принимать решение о том, как завершится украинский конфликт, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

«С этого момента в переговорах участвуют только Россия и США, Украину не пригласили, как и Европу. Россия и США закончат этот конфликт. Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, всё это впереди. Но Путин и Трамп уже все решили», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис отметил, что организация «контактных групп» РФ и США «не оставляет шансов» плану британского премьер-министра Кира Стармера по размещению миротворцев из ЕС на Украине.

Кроме того, он выразил мнение, что в ближайшее время могут быть организованы «медийные компании» против переговоров, которые будут направлены на их срыв.

Напомним, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился более двух часов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и Соединённые Штаты создадут совместные экспертные группы по урегулированию конфликта на Украине.