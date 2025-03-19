Только Российская Федерация и Соединённые Штаты будут принимать решение о том, как завершится украинский конфликт, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.
«С этого момента в переговорах участвуют только Россия и США, Украину не пригласили, как и Европу. Россия и США закончат этот конфликт. Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, всё это впереди. Но Путин и Трамп уже все решили», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Duran.
Меркурис отметил, что организация «контактных групп» РФ и США «не оставляет шансов» плану британского премьер-министра Кира Стармера по размещению миротворцев из ЕС на Украине.
Кроме того, он выразил мнение, что в ближайшее время могут быть организованы «медийные компании» против переговоров, которые будут направлены на их срыв.
Напомним, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился более двух часов.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация и Соединённые Штаты создадут совместные экспертные группы по урегулированию конфликта на Украине.