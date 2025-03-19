Нарколог раскрыл, почему отказ от курения может приводить к набору веса

Бросить курить непросто, но возможно. Никотиновая зависимость влияет не только на физическое состояние, но и на эмоции и психологию человека. Чем лучше человек осознает вред курения и пользу отказа от него, тем выше его шансы навсегда избавиться от вредной привычки.
— Безопасного уровня курения не существует. По статистике, если человек выкуривает всего одну сигарету в день, он увеличивает шанс получить заболевания сердца или инсульт на 30−50%. Каждая «иногда выкуренная сигарета» может вернуть бывшего курильщика к никотиновой зависимости, — рассказал KP.RU врач-нарколог Даниил Петров со стажем работы более 20 лет.
Если зависимость сильная, врачи рекомендуют отказаться от сигарет сразу. Этот метод считается более эффективным, а справиться с симптомами отмены помогут специальные препараты или никотин-заместительная терапия.
После отказа от никотина многие заменяют перекуры перекусами, что приводит к увеличению веса. Кроме того, курение влияет на обмен веществ, а после отказа организм перестраивается. Однако при правильном питании и физической активности набора веса можно избежать.