Нарколог раскрыл, почему отказ от курения может приводить к набору веса

Бросить курить непросто, но возможно. Никотиновая зависимость влияет не только на физическое состояние, но и на эмоции и психологию человека. Чем лучше человек осознает вред курения и пользу отказа от него, тем выше его шансы навсегда избавиться от вредной привычки.