Массовый сбой в работе «ВКонтакте» фиксируют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пользователи социальной сети «ВКонтакте» (12+) сообщают о сбое в работе сервиса. У людей не получается открыть свои страницы в приложении, сообщает ИА AmurMedia. При попытке загрузить страницу входа в соцсеть появляется белый экран и надпись: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» («Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже»).
Мобильное приложение также не подает «признаков жизни». Кстати, некорректная работа приложения замечена в большинстве регионов страны. По данным сервиса Downdetector, на проблемы с соцсетью «ВКонтакте» уже поступило 7,9 тысяч жалоб. Большинство обращений оставили пользователи из Москвы — 28%, также жалуются жители Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Воронежской областей, Хабаровского края и других российских регионов. Данных о причине сбоя и когда приложение вновь заработает корректно, пока нет.
В Хабаровском крае пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают о сбое в работе сервиса. У людей не получается открыть свои страницы в приложении, сообщает ИА AmurMedia. При попытке загрузить страницу входа в соцсеть появляется белый экран и надпись: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» («Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже»). Мобильное приложение также не подает «признаков жизни».
Некорректная работа приложения замечена в большинстве регионов страны. По данным сервиса Downdetector, на проблемы с соцсетью «ВКонтакте» уже поступило 7,9 тысяч жалоб. Большинство обращений оставили пользователи из Москвы — 28%, также жалуются жители Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Воронежской областей, Хабаровского края и других российских регионов.
Данных о причине сбоя и о том, когда приложение вновь заработает корректно, пока нет.