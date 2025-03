Массовый сбой в работе «ВКонтакте» фиксируют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пользователи социальной сети «ВКонтакте» (12+) сообщают о сбое в работе сервиса. У людей не получается открыть свои страницы в приложении, сообщает ИА AmurMedia. При попытке загрузить страницу входа в соцсеть появляется белый экран и надпись: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» («Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже»).