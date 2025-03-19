Массовый сбой в работе «ВКонтакте» фиксируют в Хабаровском крае

Мобильное приложение также не подает «признаков жизни». Кстати, некорректная работа приложения замечена в большинстве регионов страны. По данным сервиса Downdetector, на проблемы с соцсетью «ВКонтакте» уже поступило 7,9 тысяч жалоб. Большинство обращений оставили пользователи из Москвы — 28%, также жалуются жители Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Воронежской областей, Хабаровского края и других российских регионов. Данных о причине сбоя и когда приложение вновь заработает корректно, пока нет.